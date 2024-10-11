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Ekonomi
TRT Haber 11.10.2024 10:05

Ödemeler dengesi fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 9 milyar 14 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu.

Ödemeler dengesi fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ağustosta 2 milyar 911 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 696 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 6 milyar 793 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 475 milyon dolar net çıkış ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 14 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Ağustosta yıllıklandırılmış cari açık ise 11 milyar 567 milyon dolara indi.

Söz konusu veri Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu.

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