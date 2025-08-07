Açık 33.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 07.08.2025 11:39

TOKİ temmuzda 7 bin 358 konutu hak sahiplerine teslim etti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut projeleri kapsamında geçen ay 16 ilde 7 bin 358 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim etti.

TOKİ temmuzda 7 bin 358 konutu hak sahiplerine teslim etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, sosyal konut projeleriyle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda geçen ay 16 şehirde 7 bin 358 konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Teslimatlar, Ağrı, Ankara, Aksaray, Bartın, Burdur, Erzincan, Gaziantep, Gümüşhane, Mersin, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Ordu ve Uşak'ta gerçekleştirildi.

Buna göre konut teslimi yapılan şehirler ve konut sayıları şu şekilde:

İl İlçe Sayı
Ağrı Tutak 132
Ankara Sincan 1452
Aksaray Eskil 94
Bartın Merkez 424
Burdur Kurna, Ağlasun 143, 133
Erzincan Çayırlı 158
Gaziantep Şehitkamil 626
Gümüşhane Arzularkabaköy 111
Mersin Mezitli 485
İstanbul Tuzla, Başakşehir 381, 496
İzmir Aliağa 614
Malatya Yazıhan, Kale 87, 268
Manisa Yunusemre 980
Nevşehir Gülşehir 206
Ordu Kabadüz, Gölköy 74, 170
Uşak Ulubey, Sivaslı 118, 206

Projeler sosyal donatılarla desteklendi

TOKİ, inşa ettiği bu projelerle hem kırsal hem de kentsel bölgelerdeki konut ihtiyacının karşılanmasını hedefledi.

En fazla 4-5 katlı inşa edilen projeler, mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı.

Yatay mimari anlayışıyla hayata geçirilen projelerde binalar, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilerek depreme dayanıklı hale getirildi. Böylece vatandaşlara hem güvenli hem de uzun ömürlü yapılarla sağlam bir yaşam alanı sunuldu.

Projelerde, okul, cami, sağlık ocağı, ticaret merkezi, dinlenme alanı, yürüyüş ve bisiklet yolu, açık hava spor sahası, çocuk oyun parkı ve geniş peyzaj düzenlemeleri de bulunuyor.

TOKİ'nin ülke genelindeki şantiyelerinde çalışmalar aralıksız sürerken, gelecek aylarda da farklı illerde yapılacak yeni teslimatlarla binlerce ailenin daha ev hayalinin gerçeğe dönüşmesi hedefleniyor.

