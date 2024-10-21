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Ekonomi
DHA 21.10.2024 12:31

TOKİ indirim kampanyasından 22 bin konut ve iş yeri alıcısı yararlandı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı borçlarına ilişkin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyasından 22 bin 187 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı.

TOKİ indirim kampanyasından 22 bin konut ve iş yeri alıcısı yararlandı

Bakanlıktan yapılan açıklama göre, TOKİ Başkanlığı borçlarına ilişkin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası, 23 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

Kampanya, satışları 30 Haziran 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti en geç 30 Haziran 2023'ten önce başlamış konut ve iş yerleri için uygulandı.

Kampanyaya katılan 20 bin 871 kişi, borç bakiyesinin tamamını ödeyerek tapularını teslim aldı. Ayrıca 1316 kişi kısmi ödeme yaparak indirimden faydalandı.

Kampanyadan yararlananların yüzde 96,08'inin borçlarını kişisel tasarruflarıyla kapattığı belirtildi. 

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