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Ekonomi
TRT Haber 06.04.2024 15:47

Togg'dan nisan ayı kampanyası

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg farklı finansman avantajları sunmaya devam ediyor. Nisan ayında T10X sahibi olmak isteyenler için faizsiz kredi imkanı duyuruldu. Kullanıcılara 800 bin lira için faizsiz ve 12 ay vade imkanı tanındı.

Togg'dan nisan ayı kampanyası

Türkiye'nin otomobili Togg nisan ayı kampanyasını duyurdu. 800 bin liraya yüzde sıfır faiz ve 12 ay vade ile ödeme seçeneği sunuldu.

Kampanyaya katılım anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleştirilecek. Dileyen kullanıcılar 800 bin liraya yüzde 1,99 faiz ve 30 ay vade seçeneğinden faydalanabilecek.

Kampanya Togg'un T10X V2 uzun menzilli versiyonu için geçerli olacak. Trumore'u telefonlarına indiren kullanıcılar kullanıcı kimliği oluşturup sipariş verebilecek.

Sipariş sırası ve istenen konfigürasyona göre teslimatlar yapılacak. Kampanya ile ilgili tüm detaylara Trumore uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

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