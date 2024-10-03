TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Eylül'de şirketin Gebze Bilişim Vadisi'ndeki genel merkezinde tüm hissedarların katılımıyla gerçekleşti.

Genel Kurul toplantısı sonunda, şirketin yönetim kurulu üyeliklerinde bayrak değişimleri yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu'nda TOBB'u temsilen yer alan Rifat Hisarcıklıoğlu, bu görevini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken'e, Anadolu Grubu temsilcisi Tuncay Özilhan da yönetim kurulundaki temsil görevini Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Talip Altuğ Aksoy'a, Zorlu Grubunu temsilen Togg Yönetim Kurulu'nda bulunan Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise görevini Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu'ya devretti.

Genel Kurul sonunda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu'ndaki isimler Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Talip Altuğ Aksoy, Ali Taha Koç, Şerif Yavuz Tosyalı, Şenol Kazancı, Olgun Zorlu, Hakan Ülken'den oluştu.

Yeni Togg Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleşen ilk toplantısında ise görev dağılımı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tosyalı, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Nazif Zorlu seçildi.

"Yeni yönetim kurulumuza başarılar diliyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuruluşundan itibaren Togg'a büyük katkı veren, fedakarlıkla çalışan kıymetli ortaklarımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Tuncay Özilhan'a, şirketimize ve ülkemize kattıkları değerler için müteşekkiriz. Togg'la hedefimiz ülkemizde ulaştığımız başarıyı 2025'te başlayacak olan ihracatımızla, küresel pazarlarda da yakalamak, yola çıkarken hedeflediğimiz şekilde küresel bir teknoloji markası haline gelmektir. Yeni yönetim kurulumuza bu hedefimize ulaşma çabamızda başarılar diliyorum."

Togg Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Tosyalı'ya devreden Hisarcıklıoğlu da şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletimize 24 Mayıs 2017 tarihinde TOBB'un 73. Olağan Genel Kurulu'nda verdiğimiz sözü yerine getirmenin gönül rahatlığıyla görevimi ortağımız Fuat Tosyalı'ya devrediyorum. Togg'un bu tür projeler için oldukça hızlı sayılacak bir süre içinde hem ülkemizde hem de dünyada bilenen, tanınan ve takdir edilen bir marka haline gelmesinden gurur duyuyorum. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarıma ve Togg çalışanlarına başarılarının devamını diliyor, her zaman yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum."

Fuat Tosyalı'nın öz geçmişi

Tosyalı Holdingin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay'da doğdu.

Tosyalı, Babası Hacı Şerif Tosyalı'nın soba-boru ve kazan-kova imalatıyla başlattığı işi 1970'Ii yıllarda devralarak aktif ticaret hayatına atıldı ve 1988'de Tosyalı Metal Ticaret şirketini kurdu.

1993 yılında Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ'yi kurarak 1994 yılında ilk olarak inşaat demiri üretimiyle sanayiciliğe adım atan Tosyalı, kısa zamanda çelik üretiminde birçok segmentte farklı şirketleriyle üretim yapar hale geldi.

Tosyalı, 1996'da Tosyalı Dış Ticaret AŞ'yi kurarak ilk ihracatını gerçekleştirirken 1998'de tüm şirketlerini Tosyalı Holding çatısı altında topladı.

2006 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 100 şirketinden biri olan ve 2010'da Türkiye'de ilk özel sektör yassı çelik üretimini yapan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, odağını dünya devleriyle ortak yatırımlara ve küresel pazarlara çevirdi. 2011'de Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük sınai yatırımı olan Tosyalı Algerie'nin temellerini atan Tosyalı, Senegal, Angola, Libya-Bingazi, İspanya ve Körfez ülkelerine yatırımlarda bulunarak Tosyalı Grubunu global bir demir çelik devine dönüştürdü.

Grup, Japon devi Toyo Kohan ile Tosyalı Toyo'yu, ABD'li Harsco ile Tosyalı Harsco'yu devreye aldı.

Tosyalı aynı zamanda Türkiye'nin en köklü ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını da 2021 yılından beri sürdürüyor.

Fuat Tosyalı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ile Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Vergi Konseyinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor.