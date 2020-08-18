Haber Giriş: Kaynak: AA
TOGG tasarımları Japonya'da da tescillendi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.
Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.
TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi. Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 18, 2020
Etiketler: türkiye'nin otomobili yerli otomobilSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 21:44
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