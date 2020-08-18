Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 18 Ağustos 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3650'den işlem görüyor. İşte, 18 Ağustos güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3650'den işlem görüyor.
Dün en düşük 7,3623, en yüksek 7,3987 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 7,3831'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,3930'dan işlem gördü.
18 Ağustos güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
PAZARTESİ
|
|
SALI
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,3940
|
7,3950
|
7,3640
|
7,3650
|
Avro
|
8,7800
|
8,7810
|
8,7870
|
8,7880
|
Sterlin
|
9,7050
|
9,7530
|
9,8000
|
9,8490
|
İsviçre Frangı
|
8,1810
|
8,2220
|
8,2060
|
8,2470
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,3640
|
7,4440
|
7,3340
|
7,4140
|
Avro
|
8,7400
|
8,8200
|
8,7470
|
8,8270
|
Sterlin
|
9,6450
|
9,8550
|
9,7400
|
9,9500
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