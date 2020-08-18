Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 473,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 767,00 lira, Cumhuriyet altını 3.140,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 473,30 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 473 lira 10 kuruşken satışı ise 473 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 762 lira satış fiyatı 767 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: