Togg öncülüğünde elektrikli otomobile olan ilgi her geçen gün artıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının hızla artmasıyla 2030 yılı sonuna kadar dünyadaki elektrikli otomobil sayısının 10 kat artacağı ve satılan araçların yüzde 60'ından fazlasının elektrikli olması bekleniyor.

Dünyada bu dönüşüm sürerken, Türkiye'de de yerli otomobil markası Togg öncülüğünde elektrikli otomobile olan ilgi de her geçen gün artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda, bu yılın ocak-eylül döneminde, 746 bin 595 otomobil trafiğe kaydedilirken bunların yüzde 63,1'i benzin, yüzde 14,6'sı hibrid, yüzde 12,4'ü dizel, yüzde 8,8'i elektrikli ve yüzde 1,1'i ise LPG yakıtlı.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 963 bin 660 otomobilin de yüzde 34,6'sı dizel, yüzde 32,3'ü LPG'li, yüzde 30'u benzinli, yüzde 2,1'i hibrid ve yüzde 0,9'u elektrikli.

Elektrikli araç sayısının artması servis ihtiyacı doğurdu

Kullanıcılar, içten yanmalı motora sahip araçlara kıyasla daha düşük bakım maliyeti olması nedeniyle elektrikli araçlara rağbet gösteriyor. Elektrikli otomobil kullanımınım artmasıyla sürücülerin servis arayışına girmesi, elektrikli otomobil servislerini yaygınlaştırıyor.

İçten yanmalı araçlarda, motor yağı, hava, polen, yağ filtreleri ve yakıt filtresinin yanı sıra fren hidrolik sıvısı ve buji bakımı gibi maliyetleri olurken, elektrikli araçların rutin bakımlarında ise sadece polen filtresi değişimi ve fren hidroliği kontrolü yapılıyor.

Bunun yanı sıra elektrikli araçların bakımlarının uzun vadeli olması da iki araç türü arasında bakım maliyeti konusunda fark oluşturuyor.

Elektrikli araç bakımı yapan bir işletmenin satış sonrası servis müdürü olan Hızır Öksüz, elektrikli araçların çevre dostu olmasının yanında servis hizmetlerinde de farklı bir bakış açısına sahip olduğunu söyledi.

İçten yanmalı araçlarda motor bakımı ile birçok filtrenin değiştiğini kaydeden Öksüz, "Elektrikli araçların bakım periyotlarında polen filtresi değişmektedir. Bu da tabii içten yanmalılara nazaran maliyeti daha da düşürmektedir. İçten yanmalı araçların bakımları belli periyotlarda, belli kilometrelerde yapılmaktadır ama elektrikli araçlarda uzun vadede bakımlar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Elektrikli araçların bakımı daha basit"

Elektrikli otomobil tamircisi Hüseyin Küçükosman da mesleğe 1994 yılında başladığını, 2018'den itibaren ise elektrikli araç ustalığı yaptığını belirterek, "Elektrikli araçların bakımı daha basit. Teknoloji her geçen gün ilerliyor, o yüzden yenilikçi olmak gerekir. Bakım süreci içten yanmalı motorlara göre daha kısa ve daha basit oluyor" diye konuştu.

Yaklaşık 9 yıl içten yanmalı motorlarda ustalık yapan Volkan Baykal, 6 yıldır elektrikli otomobil tamirciliği yaptığını, elektrikli otomobilin bakım maliyetinin aşırı düşük olduğunu vurguladı.

Elektrikli araçların sürüş açısından da birçok avantaja sahip olduğunu belirten Baykal, "Yolda kalma derdiniz gibi bir şey yok. Yolda gidiyorsunuz, mesela Bolu Dağı'na çıkarken bütün arabalar çoğu zaman hararet yapar. Elektrikli araçlarda o yok. Çekiş düşmesi haliyle yok" dedi.

"Bataryada korkulacak bir şey yok"

Sektörde iki yıldır çalıştığını ve Malatya İnönü Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü mezunu olduğunu belirten Furkan Şahin de bataryalar üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

İnsanların bataryalardan korktuğuna değinen Şahin, "Bataryanın içinde gerekli koruma komponentleri ve parçaları olduğu için sigortalar, röleler, koruma devreleri, DMS kartları gibi, aslında batarya paketinin tehlikesi çok düşük, tehlikesi daha az. Çünkü, akım fazla geldiği ya da herhangi bir sıkıntı olduğu zaman batarya paketinin içindeki DMS kartı buna müdahale ediyor. DMS kartı tarafından müdahalesi yapılmadığı zamanlarda da batarya paketindeki sigortalar devreye girerek oluşabilecek bütün sıkıntıların önüne geçiyor" ifadelerini kullandı.

Şahin, mesleği seçerken hedefinin elektrikli arabalar üzerine her konuya, arızaya hakim olmak olduğunu, yurt dışında da eğitim hayatını tamamlayıp, Türkiye'de yerli araba Togg'un fabrikasında başarı hedeflediğini anlattı.

"Bakım maliyetleri, servis fiyatları çok ucuz"

Elektrikli otomobil kullanıcısı Akın Terler, ÖTV avantajından yararlanmak için elektrikli otomobil aldığını, kullanmaya başlayınca hoşuna gitmesi nedeniyle farklı elektrikli araçlar satın aldığını söyledi.

Terler kullandığı araçlardan memnuniyetini vurgulayarak, "Mesela bana sorsanız tekrar fosil yakıtlı bir araç alır mısınız diye, kesinlikle almam. Kullanış, hızlanma, bakım maliyeti yakıt fiyatı. Dünya farklı bir teknolojiye dönmediği sürece elektrikli aracı tercih edeceğim. Bakım maliyetleri ve servis fiyatları çok ucuz" diye konuştu.

Elektrikli araç satış direktörü Barış Aygen, satışların her geçen yıl daha fazla arttığını, sürüş keyfinin içten yanmalı araçlara göre daha iyi olduğunu belirtti. Aygen, bakım maliyetlerinin düşük olmasının da kullanıcıların tercihinde önemli bir rol oynadığını söyledi.