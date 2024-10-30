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Ekonomi
AA 30.10.2024 11:19

Tüketici dernekleri kira sözleşmelerinin e-Devlet'ten yapılmasını destekliyor

Tüketici dernekleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca devreye alınacak "kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması" uygulamasının, tarafların haklarının korunmasından şeffaflık ve güvenilirliğe kadar çeşitli konularda olumlu etkilerinin olacağını ifade etti.

Tüketici dernekleri kira sözleşmelerinin e-Devlet'ten yapılmasını destekliyor

Bakanlık, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına ilişkin reform niteliğindeki hizmete ilişkin çalışmalarını son aşamasına getirdi. Hizmet, kiracılar ve ev sahipleri için kısa süre içinde uygulamaya alınacak.

Söz konusu hizmet, e-Devlet Kapısı üzerinden "Kira Sözleşmesi İşlemleri" başlığıyla verilecek ve iki aşamalı uygulanacak. İlk aşamada, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanacak sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet üzerinden onaylanacak.

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonuna kadar kullanıma sunulacak. Böylece, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler de sözleşme hazırlayıp taşınmaz sahibi ve kiracının onayına sunabilecek.

Hizmetle kira sözleşmeleri, zaman damgalı "barkodlu belge" olarak oluşturulacak ve belge doğrulama işlemi yapılabilecek.

"Şeffaflık ve güvenilirliği artıracak"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, e-Devlet Kapısı üzerinden kira sözleşmesi yapılabilmesi uygulamasının kayıt dışılığı engelleyebileceğini söyledi.

Söz konusu düzenlemeyle kira sözleşmesi yapım sürecinin basitleşeceğini, bürokratik süreçlerin azalacağını belirten Küçük, "Sözleşmelere her zaman ve her yerden erişim imkanı herkese kolaylık sağlayacaktır. e-Devlet Kapısı, sözleşmelerin kayıt altına alınmasını ve daha güvenilir ortamda saklanmasını sağlayacak ve bu durum şeffaflığı ve güvenilirliği artıracaktır. Düzenlemenin doğru şekilde uygulanmasının hem kiracılar hem de ev sahipleri için faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Küçük, dijital kayıtların olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabileceğine ve davaların sonuçlanma sürecini hızlandıracağına dikkati çekerek, sistemi kullanmakta zorluk çekebilecek vatandaşlar için bilgilendirme ve destek hizmetleri sağlanmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Kira sözleşmelerinde yer alan kişisel verilerin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması gerektiğini vurgulayan Küçük, şöyle konuştu:

"Güçlü güvenlik önlemleri alınmalı ve veri ihlallerine karşı önlemler geliştirilmelidir. Sistemin kesintisiz ve sorunsuz çalışması için gerekli teknik altyapı sağlanması büyük önem arz ediyor. Ayrıca tüketicilerin de her türlü dolandırıcılığa karşı e-Devlet'te iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmelerinde yarar olacağını düşünüyorum."

"Kayıt dışılığı ortadan kaldıracak"

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç da dijital ekonominin vergi işlemlerine entegre edilmesinin, kayıt dışılığı ortadan kaldıracağını bildirdi.

Düzenlemenin, haksız fiyat artışlarının engellenmesinde tüketicilere destekleyen önemli bir uygulama olabileceğine işaret eden Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"e-Devlet üzerinden yapılan sözleşmeler anlaşmazlık durumlarında kanıt niteliği taşır ve uyuşmazlıkların çözümü için olumlu etki sağlar, kiracının ve ev sahibinin haklarının korunmasına yardımcı olur. Buna karşın, kayıt dışı kira sözleşmelerinin yapılandırılması, mal sahiplerinin kira gelirlerini beyan etmeye zorlanabileceği için bazı mal sahiplerinin vergiyi kiraya yansıtmasına yol açabilir.

Bu durum, kira fiyatlarında artışa neden olarak kiracılar için ek bir yük oluşturabilir. Bu nedenle, uygulamanın getireceği potansiyel olumlu etkileri ile kira fiyatlarındaki artış gibi olası olumsuz yansımaları da dikkatle değerlendirilmeli."

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E-Devlet Hazine ve Maliye Bakanlığı Konut Tüketici Hakları Tüketici Hukuku
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