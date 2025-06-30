Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.06.2025 18:50

TMSF, Flash Haber TV'nin satıldığı iddiasını yalanladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV'nin satıldığı iddiasının asılsız olduğunu, spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilebileceğini duyurdu.

TMSF, Flash Haber TV'nin satıldığı iddiasını yalanladı

TMSF'den yapılan açıklamada TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Flash Haber TV'nin satışına ilişkin medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İlgili mevzuat çerçevesinde, TMSF'nin, bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Spekülatif haberlerin doğrulanabilmesi için TMSF'nin internet sitesindeki 'satış ilanları' takip edilmelidir. Flash Haber logosuyla haber yayıncılığı yapan televizyon kanalı için satış kararı verilirse internet sitemizde duyurusu yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
TMSF Dezenformasyon
Sıradaki Haber
Borsa'da 2 yılın en hızlı günlük yükselişi gerçekleşti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:27
5 farklı akıllı kanser ilacı SGK geri ödeme kapsamına alındı
20:08
Rusya'nın dış borcu 317,5 milyar dolara yükseldi
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı
19:30
Yurdun dört bir yanında alevlerle mücadele sürüyor
18:47
Borsa'da 2 yılın en hızlı günlük yükselişi gerçekleşti
17:42
TMO, 1 milyon tonun üzerinde hububat aldı
İzmir'deki yangınlarda köylüler, ekiplerle omuz omuza mücadele ediyor
İzmir'deki yangınlarda köylüler, ekiplerle omuz omuza mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Murat Kapki'ye ait 5 milyon değerinde kıymetli eşya ele geçirildi
Murat Kapki'ye ait 5 milyon değerinde kıymetli eşya ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ