TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, İnterdepo Bayraklı Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün İnterdepo Uluslararası Özel Antrepo İşletmeciliği AŞ'ye ait amme borcundan dolayı satışına karar verildi.

Söz konusu ticari ve iktisadi bütünlüğün kapsamı, İnterdepo Uluslararası Özel Antrepo İşletmeciliği AŞ’nin maliki olduğu “İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan kargir depo ve idare binası ve arsası” niteliğindeki gayrimenkulün 1815/2400 oranındaki hissesi ile İnterdepo Uluslararası Özel Antrepo İşletmeciliği AŞ ile kiracı Borovalı Otomotiv San. ve Tic. AŞ arasında 18.12.2019 tarihinde imzalanan Kira Sözleşmesinden oluşuyor.

Muhammen bedeli 100 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 23 Ağustos 2022 tarihinde saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.