Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziranda Türkiye'nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 8 milyar 82 milyon 93 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın haziran ayında bu rakam 3 milyar 632 milyon 868 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 3 milyon 169 bin 597 tona çıktı.