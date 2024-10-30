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Ekonomi
AA 30.10.2024 10:17

TMSF 3 şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan 3 şirketi, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF 3 şirketi satışa çıkardı

TMSF'nin, 3 şirketin satışına ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin, muhammen bedeli 2 milyar 100 milyon lira, RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin muhammen bedeli 6 milyar 200 milyon lira ve Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ise muhammen bedeli 3 milyar 150 milyon lira olarak belirlendi.

2 Aralık'a kadar teklif verilmesi gerekiyor

İhalelere katılabilmek için Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi için 105 milyon lira, RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi için 310 milyon lira ve Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi için 160 milyon lira teminat yatırılması ve 2 Aralık saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ihalesi 3 Aralık saat 10.00'da, Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ihalesi 4 Aralık saat 10.00'da ve RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ihalesi ise 5 Aralık saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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