Duman 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.10.2024 10:14

Ekonomik güven endeksi ekimde arttı

Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3,2 artarak 98 oldu.

Ekonomik güven endeksi ekimde arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 95 olan endeks, ekimde yüzde 3,2 artarak 98'e yükseldi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3 artışla 80,6'ya çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 3 yükselişle 102,2 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artışla 110,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 71,19 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Türkiye'nin mobil kullanıcı sayısı 179 ülke nüfusunu geçecek
11:12
Biden'ın danışmanları İsrail'i ziyaret edecek
11:10
Kripto para piyasasında "ABD seçimleri" rüzgarı
11:08
İstifa eden Hollandalı diplomatlar İsrail politikasındaki çifte standardı anlattı
11:10
İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 13 gözaltı
11:08
Kentsel dönüşüm için 70 ilde yeni rezerv yapı alanları belirlendi
Kuraklığın vurduğu Ula Göleti kurumak üzere
Kuraklığın vurduğu Ula Göleti kurumak üzere
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan '29 Ekim' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan '29 Ekim' paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ