Duman 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.10.2024 10:09

Brent petrolün varil fiyatı 71,19 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,19 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 71,19 dolar

Dün 72,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,22 artarak 71,19 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,57 dolardan alıcı buldu.

ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine düştüğünü gösteren veri akışı fiyatların artışını destekliyor. Petrol stoklarındaki artış dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 573 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Petrol talebinde olumlu etki bekleniyor

Ayrıca, ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yapacağı faiz indirimlerinin hızına yönelik daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 74 seviyesinde bulunuyor. Ekonomik hareketliliğin ülkede petrol talebini de olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Petrol kaynaklarının çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da İsrail'in saldırılarıyla devam eden gerginlik de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,52 doların direnç, 70,16 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Türkiye'nin mobil kullanıcı sayısı 179 ülke nüfusunu geçecek
11:12
Biden'ın danışmanları İsrail'i ziyaret edecek
11:10
Kripto para piyasasında "ABD seçimleri" rüzgarı
11:08
İstifa eden Hollandalı diplomatlar İsrail politikasındaki çifte standardı anlattı
11:10
İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 13 gözaltı
11:08
Kentsel dönüşüm için 70 ilde yeni rezerv yapı alanları belirlendi
Kuraklığın vurduğu Ula Göleti kurumak üzere
Kuraklığın vurduğu Ula Göleti kurumak üzere
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan '29 Ekim' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan '29 Ekim' paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ