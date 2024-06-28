TMO, üreticilerden 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa aldı

TMO'nun sosyal medya hesabından, hububat alımlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Bu yıla ilişkin Hububat Alım Kampanyası'nın 14 Mayıs'ta başladığının anımsatıldığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ülke genelindeki iş yerlerimiz ve protokol imzalanan lisanslı depolar olmak üzere 600'ün üzerindeki alım noktasında hububat alım faaliyetimiz yoğun şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda üreticilerimizden bugüne kadar 1 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alımı gerçekleştirilmiştir. Geçen alım döneminde 13,1 milyon ton ürün alarak tarihinin en yüksek alım miktarına ulaşan Kurumumuz bu yıl da 13 milyon ton alım yapacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır. Üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı buğday ve arpalarının tamamı satın alınacaktır. Ürün bedellerinin ödenmesine periyodik olarak devam edilecek olup alım faaliyetlerimiz yoğun şekilde sürdürülecektir."