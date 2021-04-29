Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 8 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticinin elinde kalan patates ve soğanın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması talimatını verdiğini anımsattı.

"120 bin ton ürün aldık"

Bu talimat üzerine hızla harekete geçerek ilk ürünleri 10 Nisan'da sevk etmeye başladıklarını belirten Güldal, şöyle konuştu:

"Ürünler büyükşehirlerden başlamak üzere sevk edilmeye başlandı. Patates ve soğan alınan şu anda 25 il bulunuyor. Patateste ağırlıklı olarak Niğde, Nevşehir, Bitlis-Ahlat ve Konya'da üretim var. Soğanda da Ankara-Polatlı, Amasya ve Çorum gibi illerde üretim mevcut. Az miktarda ürün olan illerden de alım gerçekleştirdik. Tamamen üretici örgütleri ve ziraat odalarıyla iş birliği yaparak beraber çalıştık. Üreticiyle çok hızlı şekilde çalışmak üretici örgütlerinin organizasyonuyla mümkündü. Bugüne kadar üreticiden 95 bin ton patates, 25 bin ton da soğan olmak üzere 120 bin ton ürün aldık."

Teslimatlar büyük ölçüde tamamlandı

Bu ürünlerin 81 ilde valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracığıyla ihtiyaç sahibi ailelere kapı kapı teslim edildiğini vurgulayan Güldal, bu teslimatların da büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Ramazan Bayramı'na kadar 2 haftalık süreçte planlanmış ürün alımları olduğunu bildiren Güldal, "Bu ürünlerin de bir an önce yüklenip dağıtılması için çalışıyoruz. Önümüzdeki 2 hafta içinde ihtiyaç sahibi ailelerin tamamına ürünler ulaşmış olur." diye konuştu.

Güldal, ürün alınan patates ve soğan üreticilerine ödemelere de hızla başladıklarına dikkati çekerek, "Bugün itibarıyla üreticilere 25 milyon liralık ödeme yaptık. Ürünü alınan üreticinin ödemesi, belgeleri bize ulaşmışsa 1 hafta içinde yapılmış oluyor. Her hafta 2 defa ödeme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çeltikte 31 Temmuz'a kadar alım yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeltikte de fiyat revizyonu yaparak üreticiden alım talimatı verdiğini anımsatan Güldal, şunları kaydetti:

"Çeltik fiyatlarını revize edip alıma geçtik, burada da süreç devam ediyor. Bugün itibarıyla 10 bin ton çeltik TMO deposuna intikal etmiş oldu. Çeltiği stoklarda muhafaza edeceğiz. Bundan sonraki dönemde piyasa regülasyonu amacıyla piyasa arzında kullanacağız. TMO'nun elinde son yılların en büyük çeltik ve pirinç stoku bulunuyor. Çeltikte 31 Temmuz'a kadar alım yapılacak."