DHMİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı’na geçen yıl hiçbir garanti ödeme yapılmadığı belirtildi.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edildi

Açıklamada, "Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir." denildi.

"Karalama yapılırsa kurumlar zarar görür"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, yapıcı ve doğru eleştirinin mükemmelliğin yolunu açtığını kaydederek, "Ama karalama yapılırsa kurumlar zarar görür. İGA'ya 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve azim ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.