TMO mavi haşhaş tohumu satışı için talep toplamaya başladı

TMO'dan yapılan açıklamaya göre, Afyon Alkaloidleri Fabrikası (AAF) İşletme Müdürlüğü stoklarında bulunan 1000 ton natürel mavi renkli haşhaş tohumu, gıdada kullanılmak üzere kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel karşılığı serbest olarak talep toplama yöntemiyle kasım sonuna kadar satışa açıldı.

Tahsis sonuçları 15 Kasım'da bildirilecek

​​​​​​​Talep toplama bugün itibarıyla başlarken 14 Kasım saat 13.00'e kadar devam edecek. Tahsis sonuçları 15 Kasım'da bildirilecek. 30 Kasım'da da ürünün teslimatı yapılacak.

Kasım satış fiyatı yüzde 2 yabancı madde içeriğine sahip ürünlerin kilogramı 85 Türk lirası olarak belirlenirken bu fiyata KDV, borsa, diğer yasal yükümlülükler ve manipülasyon dahil olmayacak.

Satışa açılan aylık stok miktarına yüksek talep gelmesi durumunda tahsis yapılarak satışlar gerçekleştirilecek. Satışa açılan miktar ve satış fiyatı kasım sonuna kadar geçerli olacak.

Haşhaş tohumu satın almak isteyen isteklilerin, satın alma şartları dahilinde talep formlarını tanzim ederek en yakın Toprak Mahsulleri Ofisi iş yerine teslim etmeleri gerekiyor.