Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.11.2024 13:39

TMO mavi haşhaş tohumu satışı için talep toplamaya başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 1000 ton gıda amaçlı mavi haşhaş tohumu satışı için talep toplamaya başladı.

TMO mavi haşhaş tohumu satışı için talep toplamaya başladı
[Arşiv]

TMO'dan yapılan açıklamaya göre, Afyon Alkaloidleri Fabrikası (AAF) İşletme Müdürlüğü stoklarında bulunan 1000 ton natürel mavi renkli haşhaş tohumu, gıdada kullanılmak üzere kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel karşılığı serbest olarak talep toplama yöntemiyle kasım sonuna kadar satışa açıldı.

Tahsis sonuçları 15 Kasım'da bildirilecek

​​​​​​​Talep toplama bugün itibarıyla başlarken 14 Kasım saat 13.00'e kadar devam edecek. Tahsis sonuçları 15 Kasım'da bildirilecek. 30 Kasım'da da ürünün teslimatı yapılacak.

Kasım satış fiyatı yüzde 2 yabancı madde içeriğine sahip ürünlerin kilogramı 85 Türk lirası olarak belirlenirken bu fiyata KDV, borsa, diğer yasal yükümlülükler ve manipülasyon dahil olmayacak.

Satışa açılan aylık stok miktarına yüksek talep gelmesi durumunda tahsis yapılarak satışlar gerçekleştirilecek. Satışa açılan miktar ve satış fiyatı kasım sonuna kadar geçerli olacak.

Haşhaş tohumu satın almak isteyen isteklilerin, satın alma şartları dahilinde talep formlarını tanzim ederek en yakın Toprak Mahsulleri Ofisi iş yerine teslim etmeleri gerekiyor.

ETİKETLER
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
Sıradaki Haber
"Kamu Ödeme Geçidi" sistemi yenilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
Savunma Sanayii Başkanlığı 39 yaşında
13:43
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi
13:45
Otizmli Yusuf'un koruyucu ailesi oldular
13:34
GSB, 140 bin gence bağımlılıkla mücadele eğitimi verecek
13:47
Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi Ankara'da başladı
13:25
"Kamu Ödeme Geçidi" sistemi yenilendi
Sapanca Gölü'ndeki su miktarı alarm veriyor
Sapanca Gölü'ndeki su miktarı alarm veriyor
FOTO FOKUS
Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı
Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ