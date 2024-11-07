Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.11.2024 13:17

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 8.857,28 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,04 puan azalışla 8.857,28 puana indi. Toplam işlem hacmi 36,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,72 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını belirten analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Fed'in faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul Borsa ABD FED Dolar
Sıradaki Haber
"Ara tatil, turizmde yeni bir ara sezonun oluşmasını sağladı"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
Savunma Sanayii Başkanlığı 39 yaşında
13:44
TMO mavi haşhaş tohumu satışı için talep toplamaya başladı
13:43
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi
13:45
Otizmli Yusuf'un koruyucu ailesi oldular
13:34
GSB, 140 bin gence bağımlılıkla mücadele eğitimi verecek
13:47
Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi Ankara'da başladı
Sapanca Gölü'ndeki su miktarı alarm veriyor
Sapanca Gölü'ndeki su miktarı alarm veriyor
FOTO FOKUS
Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı
Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ