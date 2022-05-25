TİKA'dan edinilen bilgiye göre, 21 ofisin bulunduğu Afrika'da eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa birçok alanda proje uygulamaya konulurken 2017-2022 yıllarında toplam 1884 proje hayata geçirildi.

Afrika'daki ilk ofisini 2005'te Etiyopya'da açan TİKA, geçen 17 yılda kıtanın 54 ülkesinde faaliyetler yürüten bir kurum haline geldi.

Son olarak Afrika Birliği Komisyonu ile kalkınma alanında iş birliği anlaşması imzalayan TİKA, Afrika'da kalkınma alanında birçok projeyi hayata geçiriyor.

228 sağlık projesi hayata geçirildi

TİKA'nın, Afrika'nın kalkınmasına, huzur ve barışına sunduğu desteklerin başında sağlık alanındaki yatırımlar geliyor.

Başta anne ve çocuk sağlığı olmak üzere son 5 yılda 228 sağlık projesini hayata geçiren TİKA'nın, bölgeye kazandırdığı hizmetler arasında, Libya Fizyoterapi Hastanesi, Somali Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi gibi projeler ön plana çıkıyor.

Salgın döneminde de Afrika'nın sağlık sistemine destek veren TİKA, kıtada 2017-2022 yıllarında 65 projeyi hayata geçirdi.

Tarım, hayvancılık, balıkçılık ve ormancılık alanında 210 proje uygulamaya kondu

TİKA ayrıca Afrika ülkelerindeki sağlık kurumlarının altyapılarını destekleme projeleri de yürüterek kurumlara tıbbi cihaz yardımı ile sağlık personeline eğitimler de veriyor.

Eğitim alanında yürütülen projeler arasında, eğitim kurumlarının standartlarını yükseltme ile mesleki ve teknik eğitim alanındaki faaliyetler bulunuyor.

Afrika ülkelerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin artırılması amacıyla son 5 yılda toplamda 267 eğitim projesine imza atılırken 204 proje de ülkelerin idari ve sivil altyapılarını güçlendirmek amacıyla uygulamaya konuldu.

Türkiye'nin birçok alandaki uzmanlığı ve tecrübeleri Afrika ülkelerine aktarılırken yoksulluğun azaltılmasına yönelik tecrübe ve bilgi aktarımı da sağlanıyor.

Afrika için hayati öneme sahip sektörlere yönelik hizmetler arasında tarım ve hayvancılığa yönelik destekler de yer alıyor.

TİKA, tarım sektörüne yönelik yoksulluğun azaltılması için temel hizmetlere erişimin artırılması, gıda güvenliğinin sağlanmasına destek olunması ve yoksul kesimler için gelir artırıcı faaliyetlere katkı sunmak amacıyla çiftçilere yönelik destek programları yürütüyor.

Kurum kıtada son 5 yılda tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık alanında 210, kalkınma amaçlı gıda yardımı ve gıda güvenliği alanında ise 144 proje hayata geçirdi.

Temiz suya yönelik 32 proje hayata geçirildi

Kıtanın en önemli sorunlarından olan temiz su ve sanitasyona yönelik projeler de TİKA'nın Afrika'da önem verdiği projeler arasında yer alıyor. Kurum, bu kapsamda içme suyu temini ve su arıtma tesislerinin kurulumu gibi projeler yürüterek Afrika'da yaşam koşullarını iyileştirme çabalarına katkı sunuyor.

Bu kapsamda 32 projenin hayata geçirildiği Afrika'da 6 proje ise genel çevre koruma alanında uygulamaya konuldu.

TİKA, tüm dünyayla birlikte Afrika'nın da önemli problemleri arasında yer alan iklim değişikliğiyle mücadelede de Afrika'ya destek verirken kıtada çevre dostu projeler hayata geçiriyor.

Afrika'nın kültürel mirasını koruma projelerine de ağırlık veren TİKA, bugüne kadar kıtada çok sayıda restorasyon ve turizmin canlandırılmasına yönelik proje gerçekleştirdi.

TİKA'nın desteğiyle Cezayir'de Keçiova Camii, Sudan'da Ali Dinar Evi, Etiyopya Necaşi Türbesi ve yine Etiyopya'da Harar Osmanlı Konsolosluğunun restorasyonları yapıldı.