Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında mayıs ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere destek verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, "Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz." bilgisini paylaştı.

Çoklu doğumla dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bu kapsamda, mayıs ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra bu üç sosyal yardım programımız ile 295 milyon lira ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, üç nakdi sosyal yardım programındaki ödemelerin 28 Mayıs’a kadar süreceğini belirtti.