PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz PttAVM.com Projesi ve bu çerçevede işitme engelli tüketiciler için yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Engelsiz PttAVM.com Projesi'nin bir parçası olarak, tüm engellilerin ürettiği ürünleri satın almada işitme engelli tüketicilere özel bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Çevikoğlu, bu kapsamda söz konusu ürünlere yönelik bilgilerin işaret dilini içeren videolarla anlatıldığını açıkladı.

İşitme engelli tüketiciler için hazırlandı

İnternet adresi kanalıyla işitme engellilerin soru ve sorunları hakkında müşteri hizmetleri hattının da devrede olduğunu anlatan Çevikoğlu, "Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket edilen projede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda engelli bireyler tarafından el emeğiyle üretilen yastıklar, seramik ürünler, dekoratif sabunlar, kapı süsleri, anahtarlıklar işitme engelli tüketiciler için PttAVM üzerinden satışa sunuluyor" dedi.

Çevikoğlu, engelli vatandaşlar için her zaman farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatarak, "Engelsiz PttAVM.com Projesi'ni hayata geçirdik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da dostlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Engelliler Haftası'nı da kutluyorum" dedi.

"Tüm engelleri aşarak çalışmak bizlere güç veriyor"

Engelsiz PttAVM.com İşitme Engelliler İçerik Hazırlayıcısı ve Grafik Tasarımcısı Bora Üntes de yaklaşık 2 yıldır sitede hizmet verdiğini anlattı.

PttAVM ailesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Üntes, "Farkındalık oluşturmak ve tüm engelleri aşarak çalışmak bizlere güç veriyor. Unutmayalım en büyük engel engellenmektir. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun" dedi.

Uygulamanın, PttAVM.com tarafından engelliler için özel olarak geliştirildiğini anlatan Üntes, "İşitme engelli arkadaşlarımız için satışa sunulan ürünlerin açıklamalarını ve özelliklerini işaret dili kullanarak anlatıyoruz" dedi.