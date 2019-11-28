Yeni dünya düzeninde ülkeler artık kripto paralara geçiş yapıyor. Türkiye de kendi dijital parasını çıkarmak için çalışmalara hız verdi. Dijital paralar giderek daha çok ilgi görüyor, peki neden?

Ekonomist Artuğ Çetin, dijital paraların hayatımızı birçok açıdan kolaylaştıracağını söyleyerek, "Çünkü artık elektronikleşen dünyada cebimizde para taşımadan hatta kart taşımadan bu işlemleri rahatlıkla yapabileceğiz" dedi.

Nakit para kavramını ortadan kaldırabilir

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Hakkı Polat ise, kripto paraların fiziksel kağıttan çok daha fazla ve etkin olarak dünyaya yayılacağını anlattı.

Kripto paralarla internet üzerinden dijital para borsaları ile işlemler yapılabiliyor. Aracıya ihtiyaç duyulmuyor ve veriler oldukça şeffaf. Soyut paralar şifreleme teknikleri sayesinde üretiliyor.

İlk işlemden son işleme kadar kayıtlar tutuluyor ve karmaşık şifrelemeyle güvenlik sağlanıyor. Akıllı cüzdanlarda da saklanabilen kripto paraların alım satımında ATM’ler de kullanılıyor. Bu kolaylığın nakit para kavramını tamamen ortadan kaldırması bekleniyor.

Dolar nasıl etkilenecek?

Kripto paraların kullanım alanları oldukça yaygın. Peki, bu paraların dolar gibi rezerv para birimlerine etkisi ne olacak? Cevabını İsmail Hakkı Polat verdi.

"Kripto paralar ve onunla başlayan iş modelleri ya da para modelleri de doların dünya ticaretindeki etkisini ve tekelini zayıflatacak. Dolar ve euronun dışında bölgesel ticaret ağlarının da olmasına neden olacak."

Dijital paraların altın, dolar, İsviçre frangı, Çin yuanı gibi güçlü paralara endekslenebileceği de öngörülüyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika… Bu ülkeler de kendi aralarında ticareti artırmak için ortak ödeme sistemi oluşturuyor. Bu sistemler, dolara talebi azaltarak kendi ticaretlerini kendi para birimleriyle yönetmek isteyen ülkelerin tercihi. Kripto paraların bankaları da ikinci plana itebileceği düşünülüyor.

Geleceğin para düzenini dijital paraların oluşturması bekleniyor

Dr. İsmail Hakkı Polat, "Muhtemelen bankalar da transferleri onaylayan hakem konumuna geçecekler. Çünkü artık para transferi para saklama ve diğer parasal işleyiş aracısız olacak insanlar ve kurumlar arasında bankalar üzerinden sağlanmayacak" dedi.

Blokzincir denilen ağ üzerinden tüm ülkeler kendi dijital parasını kullanabilecek. Yatırımcılar ticaretin geleceğinin kripto paralarda olduğunu düşünüyor. Geleceğin para düzenini dijital paraların oluşturması bekleniyor.

Haber: İclal Aydıngöz

Kamera: Vahap Aksoy, Deniz Özbek