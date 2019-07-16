Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yerli dijital para hazırlığında.

11'inci Kalkınma Planı’na göre blok zincir tabanlı, dijital Merkez Bankası parası uygulamaya konulacak.

Dünyada 63 banka dijital para konusunda çalışma başlattı. Türkiye de dijital para için hazırlıklara başladı. Şu anki para sistemi ticari bankacılığı merkeze alıyor.

Dijital para, mevcut bankacılık sistemine olan ihtiyacı ortadan kaldıracak, ödemeler hızlanacak. "Milli Para Sistemi" ile para basımından elde edilen gelir Merkez Bankasının hesabında kalacak. Dijital para büyümeyi destekleyecek Dr. Altuğ Çetin, geleceğin para düzeni ne olursa olsun Merkez Bankasının bağımsız ve milli bir para sistemi üzerinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Dijital para hamlesinin çok doğru bir hamle olduğunu söyleyen Çetin, "Ticari banka battığı an mevduatlarınız buharlaşıyor, ödeme sistemi çalışmıyor. Senyoraj geliriyle Avrupa Birliği ülkeleri 8-10 yıl içerisinde devlet borçlarının yüzde 80-85'ini kapatabilecek. Türkiye için de bu aynı. Türkiye bu gelirle devlet borçlarının tamamını kapatabilir" dedi.

Merkez Bankasına ait dijital para, büyümeyi de destekleyecek. Devletin para sistemine tamamıyla hakim olmasını sağlayacak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele daha etkin hale gelecek.

Kamera: Muhammed Aksakallı

Kurgu: Şeyda Güloğlu Ulusal