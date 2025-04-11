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Ekonomi
AA 11.04.2025 11:26

Ticaret ve perakende satış hacmi şubatta arttı

Ticaret satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 6,5, perakende satış hacmi de yüzde 12,2 artış gösterdi.

Ticaret ve perakende satış hacmi şubatta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4, perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,1 arttı.

Ticaret satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 12,2 yükseldi.

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