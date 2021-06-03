Giresun Ticaret Borsası tarafından fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2020-Nisan 2021 döneminde borsalarda toplam 535 bin 691 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 114 bin 481 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 96 bin 205 tonla Sakarya, 81 bin 257 tonla Düzce ve 63 bin 545 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.