Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik denetimler sürüyor. Ticaret Bakanlığı, 81 ilde denetim yapıyor, çok sayıda firma ve ürün incelemeye alınıyor.

Bakanlık, "2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu yayımladı.

Raporda fahiş fiyat denetimlerine ilişkin önemli veriler yer aldı. Haksız fiyat denetimleri kapsamında toplam 39 bin 810 firma ve 227 bin 630 ürün denetime alındı.

Gıdada KDV denetimleri yapıldı

Şubat ayında uygulamaya alınan kdv indiriminin ardından da gıdada pek çok ürün denetime tabi tutuldu. Bu kapsamda 21 bin 878 firma denetlendi. Yapılan denetimlerde 105 binden fazla ürün incelemeye alındı.

Denetimler kapsamında toplam bin 172 firma ve kişi idari para cezası aldı

Cezanın tutarı 39 milyon 917 bin 478 lira.

Ocak-Haziran 2022 döneminde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilen 5 toplantıda ise 276 firmaya ceza kesildi. Burada da toplam 14 milyon 469 bin 50 lira ceza verildi.

İkinci el araç satışları denetimde

Son günlerde fahiş fiyat artışları nedeniyle denetime alınan ve düzenlemelere tabi tutulan ikinci el araç piyasası da bakanlığın gözetiminde. Burada da denetimler yaygınlaştırılarak mevzuata uyumun artırılması sağlanıyor.

Sebze ve meyve ticaretinin de; serbest rekabet şartları içinde yapılması için çalışmalar sürüyor. Toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulması ve işletilmesi hedefleniyor.