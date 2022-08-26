Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıkları harekete geçti.

Dar gelirliyi koruyacak düzenleme de sona geldi, icra ve haciz sorununu çözmek üzere hazırlanan paketin detayları netleşiyor.

30 milyar liralık borca tasfiye

Düzenleme ile 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek.

Elektrik, doğal gaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçların bir kısmını devlet karşılayacak. 2 bin liraya kadar olan borç silinecek, icradan düşecek.

Şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

Alacaklar vergiden düşürülecek

Varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 liranın altındaki borçlar da silinecek.

Düzenlemeden faydalanmak için icra işleminin başlamış olması şartı aranacak.

Borcu olan ancak icra işlemi başlamayanlar paket kapsamında olmayacak.

Silinecek borçlar için belli bir tarih belirlenecek.

İlk çalışmalara göre 15 Ağustos öncesi borçların silinmesi planlanıyor.

Yasal düzenleme Meclis görüşmelerinin ardından hayata geçirilecek. Yasa çıktıktan sonra ya da önce herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak.