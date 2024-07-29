Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 29.07.2024 08:41

Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret firmalarına 230 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı tüketicileri mağdur eden e-ticaret firmalarına geçit vermiyor. 2024 yılının ilk yarısında 40 firma için 230 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret firmalarına 230 milyon lira ceza

Perakende ticarette giderek payı ve önemi artmakta olan mesafeli satışlar, kolay, çabuk ve pratik bir alışveriş metodu olması dolayısıyla bir yandan tüketiciler için vazgeçilmez hale gelirken diğer yandan bu tür alışverişlerde sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanının olmaması ve satıcı ile yüz yüze iletişim kurulmaması tüketicileri istismara karşı daha zayıf hale getiriyor. Bu nedenle, bu alışverişlerde tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmeleri ile sözleşmeden cayma ve ürün teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup bu hususlar Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınıyor.

Bu çerçevede, 2024 yılı içerisinde Ticaret Bakanlığı'na iletilen tüketici başvuruları doğrultusunda tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını teminen başta tüketicinin bilgisi ve onayı olmaksızın ürünün stokta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan sipariş iptalleri, satın alınan ürünlerin mevzuatta belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi ve bu sürelere uyulmaması nedeniyle tüketiciler tarafından feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılmaması konuları olmak üzere tüketici mağduriyetlerinin yoğunlaşması üzerine inceleme ve denetimler yapıldı.

40 firmaya 230 milyon ceza

Bu kapsamda; 2024 yılında denetlenen 42 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Bununla beraber 7 firmanın faaliyetlerinin ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci ve 158'inci maddelerinde yer alan dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmelerini teminen İnceleme Raporlarına ek olarak 7 adet Soruşturma Raporu hazırlanarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildi.

Tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesine yönelik denetimlerin yoğun şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı: TİGEM, Azerbaycan'a 9 bin doz boğa sperması ihraç etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:15
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
08:51
Bakan Yerlikaya: Uluslararası seviyede aranan 3 kişi yakalandı
07:57
Kütahya'da 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 8 yaralı
07:59
Venezuela'da devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro kazandı
07:37
Kastamonu'da 3 katlı ev küle döndü
08:46
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi
FOTO FOKUS
Bakan Yerlikaya: Uluslararası seviyede aranan 3 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya: Uluslararası seviyede aranan 3 kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ