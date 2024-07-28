Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerini içeren kanunun Meclis'te kabul edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. "