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Ekonomi
TRT Haber 28.07.2024 14:45

Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adalet mesaj verdi. Şimşek, amaçlarının çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek'ten vergide adalet mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerini içeren kanunun Meclis'te kabul edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. "

 

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Mehmet Şimşek Vergi
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