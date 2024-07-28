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Ekonomi
AA 28.07.2024 12:44

Antalya Havalimanı'nda yolcu ve uçak trafiği rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 2024'ün yolcu ve uçak trafiği rekorunun kırıldığını bildirdi.

Antalya Havalimanı'nda yolcu ve uçak trafiği rekoru
[Fotograf: AA]

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Antalya Havalimanı'nda dün dış hatlarda 1066, iç hatlarda 120 uçuş trafiği olmak üzere toplamda 1186 uçak trafiğine hizmet verildi. Yine aynı gün dış hatlarda 197 bin 664, iç hatlarda da 19 bin 477 olmak üzere toplam 217 bin 141 yolcuya hizmet verildi. Bu rakamlar doğrultusunda hem yolcu hem de uçak trafiğinde 2024 yılının rekoru kırıldı." ifadelerini kullandı.

 

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Antalya Turizm Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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