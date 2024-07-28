Antalya Havalimanı'nda yolcu ve uçak trafiği rekoru

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Antalya Havalimanı'nda dün dış hatlarda 1066, iç hatlarda 120 uçuş trafiği olmak üzere toplamda 1186 uçak trafiğine hizmet verildi. Yine aynı gün dış hatlarda 197 bin 664, iç hatlarda da 19 bin 477 olmak üzere toplam 217 bin 141 yolcuya hizmet verildi. Bu rakamlar doğrultusunda hem yolcu hem de uçak trafiğinde 2024 yılının rekoru kırıldı." ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı Rekorlara Doymuyor ✈️



????️ 27 Temmuz Cumartesi

???? Dış hatlarda 1066, iç hatlarda 120 olmak üzere toplam 1186 uçak trafiği ve

???? 197 bin 664’ü dış hat, 19 bin 477’si iç hat toplam 217 bin 141 yolcu ile rekor kırdık.#TürkiyeHızlanıyor ???????? pic.twitter.com/iXEZztkPCW — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 28, 2024