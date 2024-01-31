Parçalı Bulutlu -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 31.01.2024 08:48

Ticaret Bakanlığı lüks araç ithalatındaki usulsüzlüğe geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı, 530 milyon TL değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatının tespit edilerek savcılığa sevk edildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı lüks araç ithalatındaki usulsüzlüğe geçit vermedi

Paralel ithalat (grey market) yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı belgeler ile gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemelerde, firmalar tarafından gerçekleştirilen muhtelif marka/model lüks araç ithalatlarında; düşük kıymetli sahte/çifte faturalar ve sahte A.TR Dolaşım Belgeleri kullanılarak 358 adet lüks aracın ülkeye sokulduğu tespit edildi.

Devlet 530 milyon TL'lik zarara uğratıldı

Soruşturma raporları ile bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak, araçlara el konulması talep edildi. Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 Milyon TL tutarındaki kamu zararı ilgili firmalardan tahsil edilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız lüks otomobil ithalatlarındaki ihlallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olup, kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edecektir."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:05
İran'da silahlı saldırı: 2 polis öldü, 4 polis yaralandı
09:02
Deniz ulaşımına "hava" engeli
08:50
Pakistan'da İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında 14 yıl hapis cezası aldı
08:44
Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı, trafik durdu
08:32
Meksika'da tur otobüsünün kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 19 kişi öldü
08:12
2023'te göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 3 bin 744 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki çalışmalarını anlattı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki çalışmalarını anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ