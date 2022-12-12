Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 08:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı kasımda 596 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 596 firma için izin belgesi düzenledi.
Bakanlığın kasım ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 596 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 23 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 5 oldu. Söz konusu ayda 2 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete
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