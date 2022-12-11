Bakan Bin Selman, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir ekonomi forumunda petrol piyasası ve OPEC+ grubunun kararlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Merkez bankalarının para piyasasını düzenlemesi gibi OPEC+ grubunun da petrol piyasasını düzenlemeye çalıştığını belirten Bin Selman, kendilerini asıl ilgilendiren meselenin, "piyasalardaki dalgalanmaları sınırlamak" olduğunu ifade etti.

Bin Selman, petrol piyasasına yapılacak en iyi hizmetin, "en az dalgalanma ve en fazla istikrar" temelli bir gelecek vizyonuna sahip olmak olduğunu kaydetti.

"OPEC+ ekonomik bakış açışıyla hareket ediyor. Siyasetle ya da ittifaklarla ilgilenmiyoruz. Geleceğe dönük olarak da böyle bir amaç taşımıyoruz." diyen Bin Selman, bunun en güzel örneğinin, "günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma" kararı olduğunu dile getirdi.

Grubun, jeopolitik meydan okumalar, salgın ve baskıların üstesinden geldiğini söyleyen Bin Selman, önceliklerinin piyasayı korumak olduğuna işaret etti.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan da aynı forumda, petrol dışı gelirlerin geçmişte ülke harcamalarının yalnızca yüzde 10'unu karşılarken 2021 itibarıyla bu oranın yüzde 40'a ulaştığı bilgisini verdi.

Cedan, tek kaynak olarak, dalgalanmalara maruz kalan petrol gelirlerine bağlı kalmanın öncekş yıllarda bütçe açıklarına neden olduğuna değindi.

Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki "OPEC +" ülkeleri, 5 Ekim'deki toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.