Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esnafın kullandığı Hazine faiz destekli kredilerin faiz yükünün karşılanmasına devam edilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 öncesinde kullandırılan yaklaşık 59,2 milyar liralık Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışının esnafa yansıtılmadığını ve uygulamanın 2022-2024 döneminde de devam edeceğini duyurdu.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, esnaf ve sanatkara kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerin ilave faiz yükünün karşılandığı kaydedildi.
Paylaşıma, zorlu COVID-19 salgını döneminde esnafa destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranının yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildiği hatırlatılarak, "Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar liralık Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı. Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkarlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar liradan fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022-2024 döneminde de devam edecektir" denildi.
Etiketler: Faiz Hazine ve Maliye Bakanlığı Koronavirüs
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