Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, esnaf ve sanatkara kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerin ilave faiz yükünün karşılandığı kaydedildi.

Paylaşıma, zorlu COVID-19 salgını döneminde esnafa destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranının yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildiği hatırlatılarak, "Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar liralık Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı. Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkarlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar liradan fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022-2024 döneminde de devam edecektir" denildi.