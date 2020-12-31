Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu
[Fotoğraf:AA]
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Edirne programı kapsamında Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü Jale Arslan ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın da eşlik ettiği Batur, Vali Canalp ile kentteki yarımlar ve projelere ilişkin görüştü.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Batur, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ocak ve gümrük yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı
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