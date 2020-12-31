Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü Jale Arslan ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın da eşlik ettiği Batur, Vali Canalp ile kentteki yarımlar ve projelere ilişkin görüştü.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Batur, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ocak ve gümrük yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.