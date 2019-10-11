TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu, Çorum, Balıkesir, Konya ve Karaman'ın ardından Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen programda bir araya geldi.

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, bölgedeki bitki çeşitliliği fazlalığından dolayı, çalışmalarda özellikle Doğu Karadeniz'i seçtiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Aydın, "Bu işin dünyadaki hacmi 115 milyar dolar, bizim ülkemiz milyon dolarlar seviyesinde. 2023 hedefimiz 5 milyar dolar. Zaten 2050 yılında dünyada 500 milyar dolar hacmi olacak olan bir sektör" dedi.

"Her ilin bir ürünü olsun"

Trabzon'un yanı sıra Rize ve Artvin'de de çalışmalar yapacaklarını belirten Aydın, şunları söyledi:

"Türkiye, bitki çeşitliliği bakımından en zengin ülkelerden birisi. 12 binin üzerinde bitki çeşitliliğimiz var. Bunun 3 bin 600'ü endemik. En zengin olan yerlerden birisi de Doğu Karadeniz Bölgesi. Çünkü iklim olarak baktığınız zaman 3 iklimin de olduğu bölgemiz. Biz, her ilin bir ürünü olsun dedik. Gül denilince aklımıza Isparta geliyor. İllerimizi gezip her ilin bir öncüsü olsun ve onun üzerine çalışalım dedik. Onun için biz tıbbi aromatik bitkilerimizi hem koruyacağız hem geliştirip yetiştireceğiz hem de pazarlamasını iyi yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Barış Pınarı Harekatı'nı muzaffer olarak ordumuz kazanacak"

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak, önce şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda inşallah ordumuz muzaffer olur. Bizim için çok önemli günleri yaşıyoruz. Orada bir terör devletinin kurulmasını istemiyoruz. Tüm dünyaya rağmen oraya girilecek denildi. Afrin Zeytindalı Harekatı'nda olduğu gibi bu Barış Pınarı Harekatı'nı da muzaffer olarak ordumuz kazanacak. Çünkü ömür boyu orada bir terör devletini istemiyoruz. İnşallah onda da başarılı olacağız."

Kaynak: AA