THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, APEX değerlendirmeleri, dünya çapında yaklaşık 600 hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirilen 1 milyonun üzerinde uçuşun, yolcular tarafından derecelendirmesiyle belirleniyor.

APEX'in YATES+ danışmanlığında sağlık güvenliği, sürdürülebilirlik ve misafir deneyimi kriterlerini baz alarak gerçekleştirdiği bağımsız denetimler sonucunda THY, üst üste ikinci kez APEX World Class ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve dünyada az sayıda havayoluna verilen "APEX World Class 2023" ödüllerine bu sene sadece 8 havayolu layık görüldü.

Altıncı kez "Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" seçildi

Dünyanın en çok noktasına uçan THY ayrıca, yolcu değerlendirmeleriyle bu yıl altıncı kez "Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü almaktan gurur duyduklarını belirterek, "Dünya çapında yalnız 8 havayolunun bu anlamlı ödüle layık görülmesi, başarımızın önemini ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu yıl 6'ncı kez beş yıldızlı küresel havayolu seçilmekten de mutluluk duyuyoruz. Emniyet, sürdürülebilirlik çerçevesinde misafirlerimizin beklenti ve memnuniyeti yönünde hizmetlerimizi şekillendirip, zenginleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

APEX tarafından verilen ödüller 26 Ekim'de ABD Kaliforniya Long Beach'te gerçekleşen APEX/IFSA EXPO'da sahipleriyle buluştu.