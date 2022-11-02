Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekim'de ihracat 21,3 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanı Muş, "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Ocak-Ekim döneminde ihracatın yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükseldiğini belirten Muş, şu ifadeleri kullandı:
"Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır."
Ekim ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,8 artışla 21,3 milyar $ olmuştur.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 2, 2022
İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır. pic.twitter.com/AEzm09wHTL
Etiketler: İhracat Mehmet Muş
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