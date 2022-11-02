Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ocak-Ekim döneminde ihracatın yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükseldiğini belirten Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır."