Türk Hava Yolları (THY), yolcu geri dönüşlerine dayanan ilk havayolu derecelendirme programı olan Airline Passenger Experience (APEX) 2022 yolcu değerlendirmesinde Avrupa'nın ''En İyi İkram ve Servis'' ve ''En İyi Koltuk Tasarımı'' ödüllerini kazandı.

Sonuçla birlikte şirket Avrupa'da iki ödül alan tek havayolu oldu.

''Yolculuğu gökyüzünde keyifli, konforlu bir deneyim olarak yorumluyoruz''

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın APEX ödülleriyle ilgili görüşlerine de yer verildi. Bolat, ''Standartları yazılı kurallarla belirlenmiş bir sektörde, misafirlerimize beklentilerinin ötesinde hizmet sunmak için çalışıyoruz. Seyahati sadece ulaşım olarak görmüyor, yolculuğu gökyüzünde keyifli, konforlu bir deneyim olarak yorumluyoruz. Kabin içi dizaynımız, koltuklarımızın ergonomik tasarımı, uçuşta sunduğumuz ikram, seyahat setlerimiz, uçak içi eğlendirici ürünlerimiz ve güler yüzlü çalışma arkadaşlarımızla misafirlerimize yolculuklarını ayrıcalıklı kılmak için çalışıyoruz'' diye konuştu.

''Beklentilerinin üzerinde bir performans''

APEX CEO'su Dr. Joe Leader ise THY'nin başarısıyla ile ilgili olarak, ''World Class ödüllü Türk Hava Yolları, APEX 2022 değerlendirmesinde yolcu oyları ile Avrupa'nın birinci sınıf havayolu ilan edilerek Avrupalı diğer havayollarından daha fazla ödüle layık görüldü. Avrupa'nın ''En İyi Yemek ve İçecek'' ve ''Avrupa'nın En iyi Koltuk Konforu'' kategorilerinde ödül alan Türk Hava Yolları'nı tebrik ediyorum. Uçan Şefleri ile benzersiz bir ikram deneyimi sunan Türk Hava Yolları, misafirlerinin bu yöndeki beklentilerinin üzerinde bir performans sergilemekte. Ayrıca tüm kabin sınıflarında koltuk konforuna verdikleri önemle kazandıkları ödülden dolayı da tebrik ediyorum'' dedi.

Öte yandan açıklamada, ''THY, uçuş emniyeti, maliyet ve sürdürülebilirlik çerçevesinde misafirlerine seyahatlerini daha keyifli kılacak yeniliklerle buluşturmaya devam ediyor'' denildi.