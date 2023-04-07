THY'den yolcularına gökyüzünde mesajlaşma imkanı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Şirket 2011 yılından itibaren küresel anlamda öncüsü olduğu ve hayatın vazgeçilmezi haline gelen internet hizmetinde sağladığı geliştirmelerle yolcularına kaliteli bir uçak içi internet deneyimi sunmaya devam ediyor.

THY, nisan ayı itibarıyla "sınırsız mesajlaşma keyfini yaşayın" mottosuyla internet erişimi bulunan uçaklarla gerçekleştirilen yurt dışı seferlerindeki tüm yolcularına WhatsApp, Messenger, iMessage ve benzeri uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak sınırsız mesajlaşma hizmeti sağlayacak.

"Misafirlerimizi ücretsiz ve sınırsız mesajlaşma yolculuğuna çıkarıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, milli hava yolu olarak yıllardır havacılık sektörüne kattıkları inovatif gelişmelere bir yenisini eklediklerini belirterek, "Yenilikçi adımlarımızı müşteri memnuniyetiyle birleştirerek bu sefer misafirlerimizi ücretsiz ve sınırsız mesajlaşma yolculuğuna çıkarıyoruz. Yolcularımız bulutların üzerindeyken bile sevdikleriyle iletişim halinde kalarak onları yanlarında hissedecekler" ifadelerini kullandı.

Sınırsız mesajlaşma hizmeti, THY'nin müşteri sadakat programı Miles&Smiles üyesi tüm yolcular için ücretsiz olacak. Henüz üye olmayan yolcular ise uçuş öncesinde veya uçuş esnasında Miles&Smiles üyesi olarak bu hizmetten faydalanabilecek. Ayrıca, Miles&Smiles Classic Plus, Elite ve Elit Plus üyesi yolcular da yenilenen ücretsiz internet paketlerinden yararlanabilecek.

Seyahatin her aşamasında yolcularına beklentilerinin ötesinde ayrıcalıklar yaşatmayı hedefleyen THY, bu hizmeti öncelikle Türk Telekom tarafından internet sağlanan uçaklarında daha sonra ise kademeli olarak internet erişimi bulunan tüm uçaklarında devreye alacak.