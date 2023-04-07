Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.04.2023 11:30

THY'den yolcularına gökyüzünde mesajlaşma imkanı

Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı seferlerinde yolcularına sınırsız mesajlaşma imkanı sağlıyor.

THY'den yolcularına gökyüzünde mesajlaşma imkanı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

 THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Şirket 2011 yılından itibaren küresel anlamda öncüsü olduğu ve hayatın vazgeçilmezi haline gelen internet hizmetinde sağladığı geliştirmelerle yolcularına kaliteli bir uçak içi internet deneyimi sunmaya devam ediyor.

THY, nisan ayı itibarıyla "sınırsız mesajlaşma keyfini yaşayın" mottosuyla internet erişimi bulunan uçaklarla gerçekleştirilen yurt dışı seferlerindeki tüm yolcularına WhatsApp, Messenger, iMessage ve benzeri uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak sınırsız mesajlaşma hizmeti sağlayacak.

"Misafirlerimizi ücretsiz ve sınırsız mesajlaşma yolculuğuna çıkarıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, milli hava yolu olarak yıllardır havacılık sektörüne kattıkları inovatif gelişmelere bir yenisini eklediklerini belirterek, "Yenilikçi adımlarımızı müşteri memnuniyetiyle birleştirerek bu sefer misafirlerimizi ücretsiz ve sınırsız mesajlaşma yolculuğuna çıkarıyoruz. Yolcularımız bulutların üzerindeyken bile sevdikleriyle iletişim halinde kalarak onları yanlarında hissedecekler" ifadelerini kullandı.

Sınırsız mesajlaşma hizmeti, THY'nin müşteri sadakat programı Miles&Smiles üyesi tüm yolcular için ücretsiz olacak. Henüz üye olmayan yolcular ise uçuş öncesinde veya uçuş esnasında Miles&Smiles üyesi olarak bu hizmetten faydalanabilecek. Ayrıca, Miles&Smiles Classic Plus, Elite ve Elit Plus üyesi yolcular da yenilenen ücretsiz internet paketlerinden yararlanabilecek.

Seyahatin her aşamasında yolcularına beklentilerinin ötesinde ayrıcalıklar yaşatmayı hedefleyen THY, bu hizmeti öncelikle Türk Telekom tarafından internet sağlanan uçaklarında daha sonra ise kademeli olarak internet erişimi bulunan tüm uçaklarında devreye alacak.

ETİKETLER
THY
Sıradaki Haber
Tesla, ABD fiyatlarında bu yıl üçüncü indirime gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
15:09
Kral Charles banknotları 2024'ün ortasında dolaşıma girecek
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
15:05
Batı Şeria'da silahlı saldırı: İki Yahudi yerleşimci öldürüldü
15:04
Adana'da huzur ve güven uygulaması: 1069 gözaltı
14:57
BM Geçici Barış Gücü, İsrail’in vurduğu Lübnan’ın güneyinde incelemeler yapıyor
İsrail'in saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edildi
İsrail'in saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edildi
FOTO FOKUS
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ