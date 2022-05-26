Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den yeni rota: Buhara seferleri başlıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türk Hava Yolları, 7 Haziran'da İstanbul-Buhara seferlerine başlıyor.
Özbekistan'da Semerkant ve Taşkent'e direkt uçuşlar düzenleyen THY, ülkenin en önemli şehirlerinden Buhara'ya da haftanın iki günü İstanbul'dan sefer gerçekleştirecek.
Hattın açılışıyla ilgili THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yeni rotamız Buhara için uçuşlarımız başlıyor. 7 Haziran itibarıyla başlayacak seferlerimizde şimdi yerinizi ayırtabilirsiniz" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: THY Özbekistan Hava Yolu
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