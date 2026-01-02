Puslu -2.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 02.01.2026 11:30

THY'den dünyanın en büyük kargo terminali ve uçak içi ikram tesisi yatırımı

Türk Hava Yolları (THY), 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuracaklarını, 26 bin yeni istihdam sağlayacaklarını belirtti.

THY'nin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bu gurur bizim" ifadesine yer verildi.

 

OKUMA LİSTESİ