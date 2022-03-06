İstanbul Havalimanı'nda çocuğuyla seyahat edecek aileler için hazırlanan D kontuarında, ışıklandırılmış bulut motifleri, sek sek temalı zemin uygulaması gibi detaylar bulunuyor.

Burada TGS Yer Hizmetleri çalışanları tarafından karşılanan çocuklu aileler, bilet ve bagaj işlemlerini hızla gerçekleştiriyor.

Ebeveynler işlemlerini yaparken, çocukları da alanda bulunan oyun parkurunda keyifli dakikalar geçirebiliyor.

Çocuklarıyla bu hizmeti kullanan yolculardan Mehmet Fatih Korkmaz, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eşi Yağmur Korkmaz ve oğluyla seyahat edeceğini belirten Korkmaz, "Daha önce diğer kontuarlarda sıraya giriyorduk. Çocuklu ailelere pozitif bir ayrımcılık olmuş. Sıramız hemen geldi. Normal yerde 10 dakika bekliyorduk. Şimdi işlemlerimizi hemen yaptık. Çocuklar için de iyi olmuş. Beklerken sıkılıyorlardı. Şimdi oynayarak bekliyorlar. Çok büyük kolaylık olmuş" ifadelerini kullandı.