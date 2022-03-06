Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını söyledi.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.
Sevgili gençler, mart ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 6, 2022
İyi günlerde, sağlıcakla harcayın. pic.twitter.com/VZRVpFtrYe
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