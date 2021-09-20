Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY'de iç hatlarda ikram başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Hava Yolları, dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram yasağını da kaldırıyor.
THY, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle, yurt içi uçuşlardaki ikram hizmetini durdurmuştu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram yasağına ilişkin açıklama yaptı.
Ekşi, paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun" dedi.
Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz.September 20, 2021
Afiyet olsun
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri THY
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