Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 14:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
THY: Uçuşlarda PCR ve HES kodu uygulaması kaldırıldı
Türk Hava Yolları, iç hat uçuşlarında negatif PCR test ve uçuşlarda HES kodu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi.
Etiketler: THY Koronavirüs
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