Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 8-14 Temmuz tarihli uçuş trafiği raporuna göre, Türk Hava Yolları (THY) günlük 1254 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan hava yolu unvanını korudu.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 880 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3'üncü sırasında 773 uçuşla KLM Royal Airline, 4'üncü sırasında 772 uçuşla Lufthansa, 5'inci sırasında 287 uçuşla SAS, 6'ncı sırasında ise 267 uçuşla British Airways yer aldı.

Salgın öncesi uçuş sayısına yaklaşılıyor

Türk Hava Yolları'nın COVID-19 salgını öncesi 2019 uçuşlarının yüzde 85'ini yakaladığı, British Airways'in ise aynı döneme göre sadece yüzde 27'de kaldığı da rapor edildi.